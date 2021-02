Dmitry Ivanov, un student rus in varsta de 21 de ani, a fost reținut in timpul unui protest pentru susținerea disidentului Alexei Navalnii și incarcerat la penitenciarul Sakharovo din sudul Moscovei. Acolo, tanarul a fotografiat condițiile inumane in care stau prizonierii. Celulele de detenție s-au supraaglomerat din cauza ca tot mai mulți manifestanți și susținatori ai opozantului rus Alexei Navalnii au fost reținuți și incarcerați. Podelele murdare și reci sunt ocupate de mai mult de o treime din ei, atat cat ar fi trebuit sa fie in mod normal, scrie The Independent. In afara penitenciarelor,…