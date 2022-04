Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- Marea Britanie a declarat ca este gata sa fie unul dintre garanții securitații Ucrainei daca Kievul o cere. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la declarația reprezentantului Permanent al Marii Britanii la ONU, Barbara Woodward. Ea a menționat ca Londra ofera Kievului un ajutor umanitar…

- UPDATE 12.00 Intr-o fotografie facuta in Irpin, Ucraina, duminica, civilii incercau sa scape de inaintarea Rusiei, un copil mic este imbracat intr-un costum de zapada maro. Fața lui este inghețata de teroare. In a photograph taken in Irpin, Ukraine, on Sunday, as civilians tried to escape the Russian…

- A1 x J1 face echipa cu Tion Wayne pentru piesa “Night Away(Dance)”. Dupa primul spectacol sold-out la O2 Academy Islington din Londra, duo-ul A1 x J1 s-a intors cu noul single, „Night Away (Dance)”, realizat impreuna cu Tion Wayne. Succesul duo-ului vine sub forma a doua single-uri de top 5, o piesa…

- Cererea de extradare al lui Ilan Șor este în examinare la institutiile statului Israel, care urmeaza sa ia o decizie si sa informeze Republica Moldova despre ea. Autoritatile de drept de la noi au facut demersurile corespunzatoare. Despre asta asigura ministrul Justitiei, Sergiu Litvinenco.…

- Cautat de autoritațile Republicii Moldova, fugarul, Gheorghe Cavcaliuc și-a închis afacerea de la Londra. O cerere în acest sens a fost depusa la autoritațile britanice la 2 luni și jumatate de când a înființat compania Success For You Limited. Potrivit datelor registrului…

- Un medic britanic l-a ucis pe tatal partenerei sale și aproape a provocat moartea ei și a mamei acesteia, punandu-le taliu in cafea, a decis un tribunal civil din Londra. Medicul nu a avut insa un proces penal pentru aceste fapte, deci nu are nicio condamnare, informeaza Digi24 . Barbatul, de origine…

- Numarul mic de pasageri și pandemia au dus la suspendarea temporara a curselor HiSky pe Aeroportul Internațional Maramureș. Anunțul a fost facut chiar de catre oficiali companiei aeriene. Oficialii Aeroportului Internațional „Maramureș” țin sa arate ca in contextul noului val al pandemiei de COVID 19,…