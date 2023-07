Superofertă la roșii: 50 de bani/kg la Matca Prețul roșiilor s-a prabușit la Matca, unul dintre cele mai mari bazine legumicole din țara, dupa ce toți legumicultorii au ieșit pe piața in același timp. Oferta fiind mare și prețul a ajuns la un nivel extrem de mic: 50 de bani/kg. In lipsa consumatorilor, roșiile se strica in lazi, pentru ca nu este cerere, pur și simplu nu sunt clienți, chiar daca prețul este mai mic de 1 leu/kg. La piața din localitate, o ladița de 20 de kilograme de roșii a ajuns sa aiba un preț de 10 lei. Producatorii susțin ca de vina pentru aceasta situație este Programul Tomata, pentru ca le-a impus legumicultorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

