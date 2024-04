Superliga, play-out: UTA Arad – Hermannstadt, scor 1-3

Stiri pe aceeasi tema

- FC Hermannstadt a obținut o victorie importanta impotriva echipei UTA, intr-un meci disputat la Arad și incheiat cu scorul de 3-1 (1-0), in cadrul etapei a patra a fazei play-out a Superligii de fotbal. Jucatorul care s-a evidențiat cel mai mult pe teren a fost atacantul Daniel Paraschiv, reușind sa…

- Aproximativ 6.000 de copii, asistența oficiala fiind de 6.340 de spectatori, au umplut tribunele stadionului din Arad la meciul UTA - Hermannstadt, din runda cu numarul 4 a play-out-ului Superligii. UTA a fost pedepsita de Comisia de Disciplina și trebuie sa joace 4 meciuri fara spectatori. De vina…

- Dani Coman și-a dat demisia din funcția de președinte al lui Hermannstadt. Iar pana la vara nu va mai prelua nicio funcție la niciun club. Insa se pare ca acesta a ajuns la un acord cu FC Argeș, dar nu a semnat absolut nimic. UTA Arad și Hermannstadt deschid etapa cu numarul 4 din play-out Superligii,…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei 4 din play-off și play-out-ul Superligii. Derby-ul etapei se va juca la Cluj, intre CFR, locul 3 și liderul campionatului FCSB, dar un detaliu ciudat atrage atenția. Conform programului anunțat de LPF, niciun meci din play-off nu se va juca…

- Etapa a 30-a a SuperLigii de fotbal, ultima a sezonului regulat, a inceput vineri, 8 martie, cu cinci meciuri: CFR Cluj – AFC Hermannstadt 1-0, Dinamo București – UTA Arad 1-0, Petrolul Ploiești – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1-2, FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0 și FC Botoșani – Farul Constanța 0-0.…

- Gigi Becali a lansat o serie de ironii pentru parcursul perfect al Rapidului din 2024. Becali a adus din nou in discutie conceptul de „omenie” in fotbalul romanesc. Gigi Becali a spus ca nu ii mai vrea pe cei de la Hermannstadt in playoff si ca ii prefera pe cei de la Sepsi, Otelul sau […] The post…

- Duminica, 11 februarie, au avut loc inca doua confruntari contand pentru etapa a 25-a a SuperLigii de fotbal: AFC Hermannstadt – Petrolul Ploiești 0-0 și FCSB – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1-0 (FOTO). Ultimele doua jocuri sunt programate luni, 12 februarie: UTA Arad – FC Botoșani (de la ora 17:00) și…