In 2019, 28,4% din populația UE cu dizabilitați (in varsta de 16 ani sau mai mult) era expusa riscului de saracie sau excluziune sociala, comparativ cu 18,4% din cei fara restricții de activitate. Interesant e faptul ca in Romania și Grecia, din populația neafectata de dizabilitați, circa 30% e expusa aceluiași risc, deoarece impozitarea salariilor minime e foarte agresiva, iar statul ia de la angajați o suma mai mare decat salariul minim net, prin impozite, contribuții și TVA. Ca atare, deși la salariul minim brut, Romania e printre cele 4 țari unde depașește 60% din salariul mediu brut , cand…