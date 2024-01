Stiri pe aceeasi tema

- Napoli a reușit joi calificarea in finala Supercupei Italiei, dupa o partida in care a avut mai multa șansa decat o arata rezultatul. Campionii en-titre s-au impus in fața Fiorentinei cu scorul de 3-0.

- Napoli - Fiorentina, meci contand pentru semifinalele din Supercupa Italiei, este programat, joi, 18 ianuarie, de la ora 21:00, pe King Saud University Stadium din Riad (Arabia Saudita), si va fi transmis in direct de Prima Sport 1.

- Real Madrid și Atletico Madrid se intalnesc in prima semifinala din Supercupa Spaniei. Derby-ul va incepe la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1. Meciul se va juca pe „Al-Awwal Park", stadionul din Riad pe care evolueaza Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. ...

- Antonio de Laurentiis, președintele lui Napoli, amenința ca nu-și va lasa echipa sa participe la Supercupa Italiei, care se va desfașura in Arabia Saudita. Luni, la Adunarea Generala a cluburilor din Serie A, s-a stabilit oficial ca Supercupa Italiei se va disputa la Riyadh, pe terenul lui Al Nassr,…

- Supercupa Italiei va avea loc in ianuarie la Riad, in Arabia Saudita, si vor participa pentru prima data patru echipe, a anuntat, luni, Liga Italiana de Fotbal, in urma adunarii generale, potrivit news.ro.Editia din 2024 se va desfasura sub forma unui Final Four intre campioana (Napoli) si vicecampioana…

- Echipa italiana Juventus Torino a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 15-a din Serie A, anunța news.ro.In meciul inaugural al rundei cu numarul 15, Juventus Torino a avut o sansa mare de a deschide scorul in minutul 19, la dubla ocazie Vlahovic…

- Echipa italiana AC Milan a invins sambata, pe teren propriu, scor 1-0, formatia AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 13-a din Serie A, informeaza news.ro.Milanezii au deschis scorul in minutul 45+2, dintr-un penalti executat de Theo Hernandez si pe care gazdele l-au primit pentru un fault comis…

- Echipa italiana Napoli a incheiat la egalitate miercuri, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea germana Union Berlin.Napoli a avut o bara in minutul 24, prin Natan, iar in minutul 34 VAR a anulat un gol al gazdelor, marcat de Zambo Anguissa. Gazdele au marcat totusi, regulamentar, in minutul 39,…