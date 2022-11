Stiri pe aceeasi tema

- Inna și-a surprins fanii cu cea mai recenta apariție a sa, la decernarea premiilor „The Artist Awards”. Deși a imbracat o ținuta impresionanta și a captat atenția tuturor pe covorul roșu al evenimentului, fanii artistei au observat un detaliu ingrijorator. Despre ce ar fi fost vorba. De ce a fost Inna…

- In urma cu cateva zile, starul din „Bullet Train“ și Ines de Ramon au fost fotografiați impreuna in Los Angeles, la un cocert susținut de Bono, de la U2. Lor li s-au alaturat Cindy Crawford, soțul ei Rande Gerber și Sean Penn. Brat Pitt (58 de ani) și Ramon (32 de ani) au avut cateva […] Articolul Brad…

- De cand nu mai este Prima Doamna a Americii, Melania Trump a evitat evenimentele mondene, iar atunci cand a fost nevoita sa iși faca apariția in public, a incercat sa se fereasca de paparazzi.

- Elena Basescu este de nerecunoscut. Fiica fostului președinte a starnit un val de reacții in mediul online cu cea mai recenta apariție. Mulți o critica pentru noul look, reproșandu-i numeroasele intervenții estetice pe care le-ar fi facut. Elena Basescu, de nerecunoscut in cea mai recenta apariție Cu…

- Irina Columbeanu a moștenit frumusețea mamei sale, cea mai buna dovada fiind chiar imaginile ce au aparut recent in mediul online. Fiica lui Irinel Columbeanu a facut furori cu cea mai recenta apariție. Adolescenta arata fabulos intr-o rochie de seara mulata, cu spatele gol. Irina Columbeanu, apariție…

- Ovidiu Ioanițoaia este o apariție rara in spațiul public, iar jurnalistul s-a confruntat cu probleme de sanatate in urma cu cateva luni, asta dupa ce a suferit un AVC. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Ovidiu Ioanițoaia și au surprins cele…

- Selena Gomez și Hailey Bieber au luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand s-au pozat impreuna. Cele doua au fost prezente in acest weekend la Academy Museum Gala in Los Angeles și mare a fost mirarea atunci cand ele s-au imbrațișat și pozat de parca și-ar fi revazut o veche prietena. Cum s-au…

- Liderul chinez Xi Jinping a aparut pentru prima oara in public de la intoarcerea din Uzbekistan și spulbera zvonurile ca ar fi in arest la domiciliu, in timp ce in China ar avea loc o lovitura de stat condusa de armata.