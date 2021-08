SUPER HIT-ul FLY PROJECT – RAISA revine cu un vibe nou, oferit de Christian Eberhard FLY PROJECT a ajuns sa aiba cel puțin un gold hit. RAISA, hitul FLY PROJECT care a schimbat muzica romaneasca in anul 2005, se aude din nou in cluburile din țara, dand tonul distracției și fiind in atenția celor mai importanți remixeri și DJ din Romania. Nu promitem ca n-o sa incepi sa repeți refrenul piesei de la primul play pe care il vei da. Pentru ca noi deja o facem, iar daca zilele urmatoare vin și cu o petrecere, siigur-sigur Raisa va fi pusa pe repeat in playlist. “Oamenii nu numai ca nu au uitat piesa asta, danseaza și se distreaza pe ea ca și cand ar fi lansata ieri. Asta se intampla… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

