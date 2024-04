EPG, WWF Romania launch project to designate renewable acceleration areas in Romania, Bulgaria and Hungary

Stiri pe aceeasi tema

- La cea de-a 4-a ediție Sisterhood of Young Animation Auteurs (SYAA), Animest continua parteneriatul cu Animation Festival Network și deschide programul de mentorat dedicat cineastelor din lumea animației catre alte doua țari. Pe langa Romania, Republica Moldova, Cehia, Croația, Slovacia și Slovenia,…

- Nationala feminina a invins echipa Kazahstanului, 1-0, marti, 9 aprilie, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala, in Grupa C4 a preliminariilor Campionatului European de fotbal feminin din 2025, relateaza Agerpres.Romania a dominat autoritar si si-a creat mai multe ocazii de gol, inclusiv o bara (Teodora…

- Romania, tot mai jos! A coborat pe locul 44, dupa Bulgaria, in clasamentul privind calitatea vietii si bunastarea sociala, din 170 de tari Romania, tot mai jos! A coborat pe locul 44, dupa Bulgaria, in clasamentul privind calitatea vietii si bunastarea sociala, din 170 de tari Romania a coborat pe locul…

- Romania gazduiește intre 20-26 martie meciurile Grupei 2 a Turului de Elita Under 17, ultima runda din preliminariile de calificare la Campionatul European de fotbal masculin. Partidele se vor juca la Mogoșoaia, Buftea și Chiajna. Romania joaca in grupa cu Suedia, Bulgaria și Țara Galilor. Campionatul…

- La nivelul Uniunii Europene eforturile anticorupție au stagnat ori sunt in declin in majoritatea statelor membre, iar Romania ramane in continuare in randul țarilor UE cu cele mai slabe performanțe in combaterea corupției in sectorul public, alaturi de Bulgaria și Ungaria, conform raportului pe 2023…

- Bulgaria a facut primii pasi pentru a construi inchisori "verzi". Autoritatile iau in considerare optiunea de a instrui detinutii si personalul din inchisorile Belene si Plevna, astfel incat acestia sa dobandeasca cunostinte si competente in domeniul economiei verzi, conform Agerpres.Experienta vine…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, pe partea bulgara, traficul este aglomerat, strada este intesata de vehiculele transportatorilor bulgari. Pe acea zona se circula bara la bara, se repeta scenariul protestelor din Romania, de aceasta data in Bulgaria. Proteste ale transportatorilor si fermierilor…

- „Avem un sistem bugetar foarte stufos. Sunt foarte multe locuri vacante pe care am sa le desființez, sa ne incadram in cei 25%.Familia social democrata am susținut sa creștem salariul minim european. Am in program scaderea impozitarii muncii.Nu vrem impozitare progresiva cum este in Germania, dar dorim…