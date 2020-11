Sunt Iulian Alexandru Badea și vreau să demonstrez că tinerii pot schimba cu adevărat clasa politică și societatea. Am 26 de ani. Nu m-am nascut in Romania pentru ca, in anul nașterii mele, tatal meu era jucator la o echipa din Elveția, in Lausanne. Evoluția carierei lui a dictat și formarea mea in primii ani de viața. Astfel, pana la varsta de 10 ani, locuisem și studiasem in Elveția, Coreea de Sud și Japonia. Odata cu intoarcerea familiei mele in Romania a inceput și parcursul meu in țara pe care o simt cu adevarat de suflet. Am urmat toate ciclurile de invațamant ale Colegiului Național „Carol I”, apoi cursurile de licența a doua facultați ale Universitații din Craiova: Facultatea de Educație Fizica și Sport… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

