- Potrivit unui nou raport, UE are nevoie de adoptarea pe scara larga a automobilelor electrice in toate statele membre pentru a atinge obiectivele ambițioase ale Europei in materie de reducere a emisiilor de CO2, dar nu dispune de infrastructura publica de incarcare pentru a le indeplini.

- Chinezii au luat cu asalt piața de autovehicule electrice, in decurs de doar cațiva ani devenind liderii acestui segment auto. Mai nou, au lansat pe piața bateria care are o autonomie reala de 1.000 de kilometri. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte…

- Rivian, compania americana de mașini electrice, a atins borna de 100.000 de mașini produse de la inființarea companiei. Cel de-al 100.000-lea Rivian este un exemplar al modelului R1S vopsit in alb, produs la uzina sa din orașul Normal, aflat in statul Illinois. Alaturi de asta, Rivian mai anunța ca…

- Tesla a atins un alt obiectiv important, producand 6 milioane de vehicule electrice, la 16 ani dupa lansarea primului sau model, Tesla Roadster. Aceasta realizare marcheaza un moment semnificativ pentru producatorul de vehicule electrice. Cu toate acestea, in ciuda acestui succes, Tesla se confrunta…

- Mathias Miedreich, directorul executiv al producatorului de baterii Umicore, a declarat ca vehiculele electrice chinezești depașesc producția americana. „Sunt pur și simplu mașini bune, iar oamenii le cumpara”. Statisticile arata ca Miedreich nu exagereaza. Vanzarile de vehicule electrice in China…

- Vanzarile de masini electrice (BEV) au crescut, anul trecut, la nivel european, cu 28%, si cu peste o treime numai in Uniunea Europeana (UE), comparativ cu datele din 2022, insa constructorii de automobile nu au reusit sa livreze pe piata modele accesibile, potrivit unei analize realizata de organizatia…

- Al doilea mare producator auto din SUA a declarat vineri ca oprirea livrarilor a avut loc pe 9 februarie. Nu a spus cand se asteapta sa reia livrarile, care au inceput in ianuarie, ale camionetei electrice. Un purtator de cuvant a refuzat sa spuna ce problema de calitate a fost verificata. Ford a mai…

- Cel mai renumit constructor de mașini electrice din lume va deschide o fabrica intr-un oraș din Romania. Primarul localitații susține ca vor fi circa 200 de angajați inițial, cu perspectiva de triplare in viitor.