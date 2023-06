Sunt anvelopele mai late mai aderente decât cele mai înguste? Odata scapați de pericolul apariției gheții, poleiului și temperaturilor scazute pe șosele, mulți șoferi iși schimba cauciucurile. Daca pentru unii aceasta trecere inseamna doar schimbarea de anvelope de aceleași dimensiuni, alții schimba roțile complet și trec la jante mai mari și roți mai late. Dar trebuie ințelese fenomenele fizice care se petrec odata cu aceasta schimbare. In primul rand trebuie sa știți ca, pe aceeași categorie de marci de anvelope, cele mai late și care se monteaza pe jante mai mari sunt considerabil mai scumpe. Astfel, nu puteți compara prețul unei anvelope de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

