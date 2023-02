Sunetul înfricoșător al cutremurului Turcia și Siria, surprins într-o înregistrare. AUDIO Un cercetator de la Universitatea Kocaeli a reușit sa capteze, intr-o inregistrare audio, sunetul pe care cutremurul cu magnitudinea de 7.7 grade pe scara Richter care a lovit, luni, violent Turcia și Siria. In inregistrare a fost surprins sunetul produs de undele cutremurului care se lovesc de rocile subterane, relateaza publicația turca Cumhuriyet. „Urechea umana nu poate auzi frecvențe mai mici de 20 Hz. Frecvențele semnalului de cutremur sunt, de asemenea, de obicei mai mici de 20 Hz. In aceste inregistrari, se poate auzi sunetul produs in momentul in care undele seismului se ciocnesc de rocile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

