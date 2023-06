Stiri pe aceeasi tema

- Raspunzand la o intrebare adresata de reprezentantii presei despre cum comenteaza asistența militara anunțata de Statele Unite, miercuri, 31 mai, pentru Ucraina, ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, a afirmat ca Administrația SUA alimenteaza intens escaladarea crizei prin aprovizionarea…

- Turcia a inchis spațiul sau aerian pentru aeronavele armene - a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, la NTV, noteaza Rador.Potrivit acestuia, "doar președintele parlamentului armean are permisiunea de a sosi in Turcia la o intalnire", deoarece autoritațile turce "au admis o excepție".…

- Republica Moldova isi va inchide spatiul aerian pentru aeronavele civile la 1 iunie, din motive de siguranta, in conditiile in care va gazdui un summit al liderilor europeni, a anuntat joi Autoritatea de Aviatie Civila, relateaza Reuters, preluat de News.ro.

- Turcia și-a inchis, sambata, spațiul aerian pentru compania armeana low-cost FlyOne Armenia, fara avertisment, a declarat președintele consiliului de administrație al transportatorului, citat de agenția de știri naționala Armenpress, informeaza Rador."Din motive de neințeles pentru noi și fara niciun…

- Autoritatile din Nigeria au declarat ca s-a prabusit un bloc de apartamente dintr-o cazarma a politiei din statul Oyo din sud-vestul tarii, anunța Rador.Mai multe persoane au ramas prinse sub daramaturile cladirii din Cazarma Sango a politiei din Ibadan, capitala statului Oyo.Rezidentii cauta supravietuitori…

- Organizația Europeana pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) prevede, in previziunile sale pana in 2029, ca restricțiile privind zborurile in spațiul aerian al Ucrainei, Rusiei, Belarusului și Moldovei vor ramane in vigoare. Se menționeaza ca industria aviatica continua sa se recupereze dupa…

- Presedintele mexican a declarat ca inaltii oficiali care vor efectua saptamana aceasta o vizita la Washington vor discuta despre ingrijorarile americane cu privire la traficul transfrontalier de fentanil, scrie Rador.Statistici oficiale arata ca opioidul sintetic a ucis anul trecut mai mult de 100.000…

- Autoritatile din SUA au avertizat cu privire la noi potentiale fenomene meteorologice extreme in statul Mississippi, dupa ce mai multe tornade au lovit regiunea in cursul noptii de vineri, scrie Rador.26 de oameni au murit. Serviciul National de Meteorologie a anuntat ca exista riscul ca pe teritoriul…