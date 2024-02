CEO Ryanair: Calitatea avioanelor Boeing este un motiv de îngrijorare, sunt posibile noi întârzieri Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri si unul dintre principalii clienti ai Boeing, a comandat peste 350 de avioane MAX in ultimii ani, dar nu are nicio aeronava MAX 9. Se pare ca panoului de usa desprins de pe avionul 737 MAX 9 al Alaska Airlines pe 5 ianuarie ii lipseau patru suruburi, potrivit unui raport preliminar al Consiliului National pentru Siguranta Transporturilor din SUA, publicat marti. ”Cred ca suntem ingrijorati pentru ca evidentiaza, stiti, calitatea proasta a productiei Boeing… dar nu credem ca ne afecteaza flota de Boeing 737 sau MAX 8 pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

