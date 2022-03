Stiri pe aceeasi tema

- Marșul pentru viața 2022: a XI-a ediție la Targu Mureș, a XII-a ediție la nivel național. Legislație. Demografie. Știința și etica. Statistici. Luna martie-luna pentru viața. In peste 140 de orașe din Romania și 170 de localitați din Republica Moldova se organizeaza, in strada, anul acesta, Marșul pentru…

- Amatorii de muzica fado vor avea parte de un concert extraordinar in prima zi a lunii martie la Timișoara. Artistul portughez stabilit de mai multi ani la Arad, a participat la concursul Vocea Romaniei și a ajuns in țara noastra la 25 de ani, ca angajat al unei multinaționale. A ramas aici fiindca si-a…

- DHL Carpathian Marathon powered by MPG revine in forta si ii invita pe toti alergatorii sa se incarce cu energie si sa sustina in acelasi timp, inca o data, cauza unica a sportivilor romani paralimpici.

- „iUmor” 2022 continua duminica seara, de la ora 20:00, cu cea de-a doua ediție din audiții. Invitatul special al ediției este cunoscutul stand-upper Toma Alexandru. „Cel mai deștept din stand-up”, l-a numit juratul Florin Dumitrescu pe invitatul special al ediției, Toma Alexandru. Prezența sa la iUmor…

- TV News Buzau – “Raport special” cu Iulian Gavriluta si invitatul sau Silviu Iordache, fost prefect al judetului Buzau. Tema: "Urbanism salbatic, administratie la intamplare si politica paguboasa". Invitatul din platou a reusit sa sintetizeze in cele cateva zecid e minute atat activitatea sa ca prefect…

- Doi organizatori ai unui eveniment privat la Targu Mureș au fost sancționați sambata, 22 ianuarie, de polițiștii mureșeni. Aceștia au primit doua sancțiuni contravenționale in valoare de 20.000 de lei, pentru organizarea unei petreceri intr-un local din municipiu. Polițiștii și jandarmii deplasați la…

- Costin Ștucan vine cu o noua ediție marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitat este Florea Ispir, unul dintre cele mai cunoscute nume din istoria ASA Targu Mureș. Fostul fundaș este al treilea fotbalist ca numar de meciuri in Liga 1. Urmarește emisiunea pe site, pe pagina de Facebook…

- Astazi, la Cluj-Napoca, a avut loc o conferința de presa in cadrul careia s-a lansat noul parteneriat dintre Federația Romana de Handbal și Profi Rom Food. “Credem in forța handbalului romanesc, in contribuția lui la educarea unui tineret sanatos și la promovarea imaginii Romaniei in general,” a declarat Pawel…