Stiri pe aceeasi tema

- Biologii din Canada cauta o explicație dupa ce un vanator a inregistrat o serie de urlete misterioase in padure.Barbatul a povestit ca era la vanatoare de cocoși de munte cu soția și nepotul, la zeci de kilometri de cea mai apropiata localitate.

- In Timiș alegerile s-au desfașurat, pana la aceasta ora, fara incidente majore. O situație deosebita s-a inregistrat la secția amenajata la Liceul Ion Vidu, acolo unde s-a cerut suplimentarea numparului buletinelor de vot datorita numarului mare de alegatori. The post Cum se desfașoara votul in Timiș.…

- RADET a transmis, vineri, in legatura cu problemele intampinate in furnizarea agentului termic in cartierul Aviației ca, din cauza lucrarilor, alimentarea se face de la o distanța de 8 kilometri, iar termenul avansat de constructor pentru alimentarea de la CET Grozavești este 15 noiembrie, potrivit…

- Presa din Canada a reacționat imediat dupa partida dintre Simona Halep și Bianca Andreescu, de la Turneul Campioanelor.Jurnaliștii apreciaza modul in care a luptat Andreescu in fața romancei și pun eșecul pe seama lipsei de experiența. Au vorbit in termeni laudativi la adresa ei, dar sunt…

- In doua județe din vestul țarii forțe impresionante intervin pentru stingerea unor incendii de padure. Pentru ca participa elicoptere, autospeciale cu sirenele in funcțiune și avioane, oamenii sunt rugați sa manifeste ... The post Incendii de padure in vestul țarii. Intervin avioane și elicoptere, oamenii…

- Chiar daca un iPhone XS Max costa 1249 de dolari in magazinele din SUA, se pare ca o mare parte din pretul ridicat se datoreaza numelui de brand si nu pieselor propriu-zise. Expertii au deschis carcasa smartphone-ului si i-au analizat piesele. Concluzia: componentele nu valoreaza nici jumatate din…

- La Campionatul Mondial de tineret, competitie desfasurata saptamana trecuta la Regina, in Canada, Alexandru Cazacu s-a clasat de doua ori pe pozitia a cincea... The post Alexandru Cazacu, pe locul al cincilea la mondialul de tineret appeared first on Renasterea banateana .

- Tot mai mulți canadieni au fost pacaliți de turiști stranini, folosind scenarii clasice romanești. ”Turiștii” din Quebec obișnuiesc sa pacaleasca localnicii, incercand sa vanda diferite bijuterii sau furand PIN-urile cardurilor ... The post Metodele de furt romanești au ajuns și in Canada. Cum acționeaza…