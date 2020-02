Stiri pe aceeasi tema

- Summitul UE dedicat obtinerii unui acord privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 s-a incheiat abrupt vineri seara, dupa ce liderii statelor membre nu au reusit sa ajunga la o intelegere.Cei 27 de sefi de stat si de guvern, printre care și Klaus Iohannis, au petrecut doua zile intr-o…

- Liderii europeni asteapta ca presedintele Consiliului European, Charles Michel, sa prezinte in scurt timp un nou draft al cadrului financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, intr-o incercare de a se iesi din impasul in care se afla negocierile la summitul european aflat in desfasurare…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca atat presedintele Consiliului European, Charles Michel, cat si cel al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au fost deschisi propunerilor Romaniei cu privire la bugetul multianual al Uniunii…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, in care se discuta Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021 - 2027. Obiectivul reuniunii extraordinare este obtinerea unui acord intre statele membre privind viitorul…

- Comisia Europeana si Parlamentul European au calificat miercuri drept inacceptabila o reducere a contributiei statelor membre ale UE la cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 si au cerut alocarea resurselor corespunzatoare, in timp ce presedintele Consiliului European, Charles Michel,…

- Bugetul multianual al Uniunii Europene, schimbarile climatice si Brexitul sunt principalele puncte ale agendei Consiliului European de iarna, ce are loc joi si vineri la Bruxelles, acesta fiind primul summit al UE prezidat de Charles Michel in calitate de presedinte al Consiliului European, potrivit…