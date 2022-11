Stiri pe aceeasi tema

- Mihailo Podoliak, consilierul sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, sustine ca secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, a plecat in Iran ca urmare a faptului ca resursele rusești sunt epuizate, din cauza razboiului prelungit din Ucraina, potrivit agenției RBC, scrie…

- Cele opt luni de razboi ale Rusiei in Ucraina au creat deja cea mai grava și mai rapida criza a refugiaților din ultimele decenii. Dar Națiunile Unite și organizațiile umanitare avertizeaza ca Moscova și-a intensificat atacurile in estul și in sudul țarii, vizand centralele energetice și alte sectoare…

- SUA au reactionat dur la decizia tarilor OPEC+ de a reduce productia de petrol. Au sustinut ca aceasta decizie este "echivalenta cu sprijinul acordat Rusiei". Au amenintat Arabia Saudita cu retragerea militarilor din tara. In acelasi timp, SUA forteaza Europa sa iasa din ecuatia energetica rusa.…

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat miercuri ca a convenit cu omologul sau rus, Vladimir Putin, ca cele doua țari sa inființeze un „hub de gaze naturale” in Turcia, relateaza agenția de presa rusa de stat RIA Novosti, potrivit The Moscow Times . In cadrul unei alocuțiuni in fața parlamentului…

- Ungaria nu poate sprijini cea de-a opta runda de sancțiuni planificata de Uniunea Europeana impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, daca acestea prevad sancțiuni energetice, a declarat joi șeful de cabinet al premierului Viktor Orban. Executivul UE a propus miercuri noi sancțiuni impotriva Rusiei,…

- Uniunea Europeana analizeaza stabilirea unui plafon al pretului petrolului, restrictii mai stricte pentru exporturile de inalta tehnologie catre Rusia si mai multe sanctiuni impotriva unor persoane, au declarat joi diplomatii, ca raspuns la ceea ce Occidentul a condamnat ca o noua escaladare in razboiul…

- Rusia nu are dreptul moral de a participa la reuniunea Grupulului celor 20 de natiuni in timp ce isi continua invazia in Ucraina, a declarat vineri un purtator de cuvant al Ministerului britanic de Externe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…