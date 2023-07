Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali se plange de suma pe care trebuie sa o vireze zilele urmatoare in conturile vicecampioanei FCSB. Gigi Becali a fost dezamagit de rezultatul primului meci amical al verii, eșec 2-5 impotriva lui Anderlecht. Finanțatorul vicecampioanei s-a mai plans de un lucru. Spune ca cea mai recenta discuție…

- Mihai Stoica a reactionat dupa amenda primita de la Comisia de Disciplina a FRF. Managerul general de la FCSB a primit un avertisment si trebuie sa plateasca suma de 5000 de lei. Pe langa Mihai Stoica, Gigi Becali si Ioan Varga au fost si ei amendati de Comisia de Disciplina. Patronul de la FCSB trebuie…

- Gigi Becali s-a enervat la negocierile cu Arnold Garita. Patronul de la FCSB voia sa-l transfere pe atacant la formatia ros-albastra, insa pretentiile financiare ale acestuia au fost mult prea mari. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit ca transferul acestuia a picat, insa a pus ochii pe un alt varf…

- Andrea Compagno se gandeste la plecare dupa FCSB – Rapid 1-5. Atacantul italian a spus ca pana la acest meci nu se gandea la plecare. Clasat pe locul 2 in clasamentul golgheterilor, Andrea Compagno a marturisit ca a aflat din presa ca patronul FCSB, Gigi Becali, vrea sa il vanda. Andrea Compagno se…

- Gigi Becali vinde FCSB și daca ia titlul in Liga 1, dupa opt ani. Patronul roș-albaștrilor susține ca prețul va ramane 40 de milioane de euro. Mai mult, Becali a anunțat și ca are trei cumparatori, care ar fi dispuși sa plateasca 40 de milioane de euro. Simion Apreutese a fost primul care a vrut […]…

- Gigi Becali este convins ca FCSB va deveni campioana Romaniei, dupa o pauza de opt ani. Patronul ros-albastrilor si-a facut toate calculele si nu crede ca echipa lui va mai putea fi oprita de Farul sau de CFR Cluj. Latifundiarul din Pipera a anuntat si de ce a devenit atat de increzator. Programul meciurilor…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat, inca o data, ca este decis sa se retraga din fotbal, dupa meciul pierdut de formația sa in Giulești, contra Rapidului, scor 0-1, in care arbitrul Horațiu Feșnic a dezavantajat clar echipa roș-albastra. Becali a facut anunțul in cadrul unei conferințe de presa susținuta…

- Gigi Becali a oferit prima reacție dupa Rapid – FCSB 1-0. Patronul vicecampionei Romaniei a fost nemulțumit de modul in care „centralul” Horațiu Feșnic a arbitrat derby-ul din Giulești. Totodata, latifundiarul din Pipera a declarat ca i-a trimis anumite mesaje lui Razvan Burleanu, la finalul meciului.…