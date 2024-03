Stiri pe aceeasi tema

- UEFA l-a amendat pe Gigi Becali, patronul de la FCSB, cu suma de 30.000 de euro, dupa ce acesta a recunoscut ca a pariat pe meciul Nordsjaelland – FCSB, din tutur 3 preliminat al Conference League. Gigi Becali declarase ca a pariat nu mai puțin de 20.000 de euro pe calificarea echipei lui in returul…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, susține ca prezența unei femei arbitru in camera VAR este inacceptabila, cu referire la Cristina Trandafir. Becali arata ca o cunoaște bine pe Cristina Trandafir și a marturisit ca aceasta merge la biserica de la baza de pregatire a FCSB pentru a se impartași. „O sa intrebați…

- Gigi Becali a invins statul roman la CEDO in procesul la pe care l-a intentat in urma cazului in care a fost condamnat in celebrul „Dosar Valiza”, noteaza as.ro. In iunie 2013, patronul lui FCSB a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare pentru dare de mita. In acelasi dosar, Teia Sponte…

- Antrenorul Toni Conceicao (62 de ani) a povestit momentul in care s-a intalnit cu Gigi Becali pentru a discuta despre o posibilia instalare pe banca celor de la FCSB. In vara anului 2019, dupa demisia lui Bogdan Andone, Gigi Becali a vrut sa-l aduca pe Toni Conceicao la FCSB. Dupa ce au discutat timp…

- Lovitura totala pentru Gigi Becali! Latifundiarul din Pipera nu mai are nicio sansa sa recupereze banii investiti.In joc este o suma uriasa achitata de catre milionar in urma cu aproape un an si jumatate. Vezi AICI suma uriasa pe care o va pierde Gigi Becali...

- Patronul FCSB , Gigi Becali, este pe cale sa il vanda pe italianul Andrea Compagno, atacantul italian neamifiind in grațiile sale, deși a inscris destul de multe goluri de la transferul sai de la FC U Craiova 1948 și s-a dovedit un profesionist exemplar, necomentand in nici un fel nici dorința lui Becali…

- Rapid este aproape sa bata palma cu Damjan Djokovic (33 de ani), mijlocașul celor de la FCSB. Mijlocașul croat intrat pe „lista neagra” a lui Gigi Becali in aceasta iarna, Djokovic nu mai are viitor la FCSB. Patronul deja a anunțat ca nu va pleca cu echipa in cantonament și este liber sa-și gaseasca…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, a avut o intrevedere cu Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, in cadrul careia cei doi conducatori au discutat despre transferurile lui Dorin Rotariu și Damjan Djokovic, ambii pe lista neagra a latifundiarului. Gigi Becali a anunțat ca Dorin…