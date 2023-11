Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc joi in timp ce președinta Maia Sandu și omologul sau austriac, Alexander Van der Bellen, aflat in vizita la Chișinau, au ieșit in curtea Președinției Republicii Moldova, relateaza Știrile TVR și TVR Moldova.Codrut, cainele adoptat de Maia Sandu dupa ce a fost lovit de o mașina,…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, considera și astazi „greșita” decizia guvernului sau de a bloca aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen: „Sper ca intr-o buna zi aceasta decizie luata de Executivul țarii sa fie revizuita”, potrivit deschide.md.„In momentul in care Guvernul…

- Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, și președintele Sloveniei, Natasa Pirc Musar, vor efectua o vizita in Republica Moldova in perioada 16-17 noiembrie curent. Joi, la ora 10:00, cei doi șefi de state vor fi intimpinați la Președinție de catre președinta Maia Sandu. Ulterior, va avea loc…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui miercuri, la Palatul Cotroceni, cea de-a VIII-a ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M). In marja Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M), președintele Iohannis va intalniri bilaterale cu omologii din Republica Moldova, Maia Sandu,…