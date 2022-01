Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda nu are în prezent nicio intentie de a adera la NATO, a sustinut vineri ministrul de externe finlandez Pekka Haavisto, în contextul sporirii tensiunilor între Rusia si Ucraina.„Finlanda nu discuta despre aderarea la NATO si nici nu are un asemenea proiect viitor.…

- Occidentul si Rusia sunt in impas dupa discutii de aproape patru ore purtate miercuri, la Bruxelles si inaintea celor de astazi, si ultimele, de la Viena. In timp Moscova refuza sa-si retraga trupele de la granita cu Ucraina, Occidentul respinge categoric cererile Moscovei de incetare a extinderii Aliantei…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au abordat intr-o convorbire telefonica tensiunile din Ucraina si au subliniat ca orice agresiune suplimentara la adresa acestei tari “va avea consecinte uriase”, transmite duminica…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat Consiliul NATO-Rusia pentru data de 12 ianuarie, a anuntat ieri o oficialitate a Aliantei Nord-Atlantice, citata de Agentia Reuters, potrivit Agerpres. ”Orice dialog cu Rusia ar trebui sa se desfasoare pe baza de reciprocitate, sa abordeze ingrijorarile…

- Președintele Putin cere relații mai stranse intre țarile ex-sovietice, intr-un mesaj transmis la 30 de ani de la desființarea URSS. Președintele Rusiei a transmis acest mesaj intr-un summit al țarilor din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Summit-ul s-a ținut in orașul Sankt Petersburg, fosta…

- Noi imagini din satelit surprinse de o companie privata americana arata ca Rusia a continuat sa-și consolideze forțele in Crimeea anexata și in apropierea Ucrainei, in ultimele saptamani, in timp ce preseaza Statele Unite pentru discuții cu privire la garanții de securitate, relateaza Reuters.

- Selectionatele Norvegiei si Frantei s-au calificat, miercuri, in semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania, dupa ce Spania si Danemarca reusisera acest lucru anterior. Norvegia, campioana europeana en titre, a castigat clar in sferturi contra Rusiei, vicecampioana olimpica, scor…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca pregateste "un ansamblu de initiative" vizand apararea Ucrainei de un atac al Rusiei, in contextul in care Kievul si Washngtonul acuza Moscova de faptul ca a comasat trupe la frontiera ruso-ucraineana si de faptul ca pregateste o invazie a Ucrainei,…