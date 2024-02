Serviciile de informatii suedeze (SAPO) au avertizat miercuri cu privire la amenintarea teritoriala reprezentata de spionajul rus, in special in Arctica, pe masura ce probabila intrare a Suediei in NATO se apropie, transmite AFP, conform agerpres.ro. Suedia a pus capat la doua secole de nealiniere solicitand aderarea la NATO in urma invadarii Ucrainei de catre […]