Serviciile de informatii suedeze (SAPO) au avertizat miercuri cu privire la amenintarea teritoriala reprezentata de spionajul rus, in special in Arctica, pe masura ce probabila intrare a Suediei in NATO se apropie, transmite AFP, citat de news.ro.

Suedia a pus capat la doua secole de nealiniere solicitand aderarea la NATO in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia. Aceasta aderare ar trebui sa se concretizeze luni, in cadrul votului in Parlamentul ungar, ultimul obstacol.

Rusia, ca si China,"desfasoara activitati ce ameninta securitatea in nordul indepartat al Suediei", scrie SAPO in raportul…