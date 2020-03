Suedezii se autoizolează de bună voie! Mărturiile unei românce din Suedia Ea a povestit ca suedezii aleg sa se autoizoleze, chiar daca nu sunt impuse restricții ca in alte țari. In special persoanele varstnice fac acest lucru, mai ales ca serviciile sociale vin in ajutorul lor. "Daca au mai mult de 70 de ani nu ies, se ajuta cu serviciile puse la dispoziție de autoritați, au posibilitatea de a fi asistați la domiciliu de persoane autorizate", a spus Laura Ghibu. Medicul roman a transmis romanilor un mesaj in sensul ca doar izolarea masiva a populației protejeaza contra infectarii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

