- Oamenii de știința din Marea Britanie, SUA și Țarile de Jos din cadrul grupului World Weather Attribution au studiat valurile de caldura recente și au constatat ca acestea ar fi fost aproape „imposibile” in lipsa schimbarilor climatice, relateaza BBC.Folosind modele computerizate, specialiștii au simulat…

- Caldura extrema care s-a abatut asupra emisferei nordice exercita o ”presiune sporita” asupra sistemelor sanitare, a avertizat directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit AFP, preluata de Agerpres. ”Caldura extrema afecteaza din plin persoanele cele mai vulnerabile, cum ar fi varstnicii,…

- Caldura extrema care s-a abatut asupra emisferei nordice exercita o „presiune sporita” asupra sistemelor sanitare, a avertizat miercuri directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit AFP.„Caldura extrema afecteaza din plin persoanele cele mai vulnerabile, cum ar fi varstnicii, nou-nascutii…

- Europa, Asia si America de Nord continua sa sufere miercuri din cauza caldurii extreme in mai multe regiuni, unde temperaturile caniculare au provocat deja incendii de padure violente in ultimele zile, informeaza AFP.Din California pana in China, autoritatile au avertizat asupra pericolului pe care…

- O statie meteorologica va fi infiintata la Soveja in cadrul unui subsistem integrat de comunicatii si monitorizare a prognozelor meteorologice care va fi dezvoltat in perioada urmatoare la nivel national, a adeclarat, pentru AGERPRES, primarului comunei, Ionut Filimon. ‘De ani buni observam ca ne confruntam…

- Dupa luni de anticipare, fenomenul de incalzire a oceanelor, cunoscut sub numele de El Nino, este deja prezent și va persista pana in 2024, au anunțat oamenii de știința de la Administrația pentru Oceanii și Atmosferice a Statelor Unite (NOAA).

- Temperaturile globale au ajuns la niveluri record in aceasta luna, ceea ce reprezinta un semn de rau augur al crizei climatice. O analiza The Guardian arata ca 2023 ar putea sa devina cel mai calduros an inregistrat vreodata. Temperaturile medii globale preliminare inregistrate pana acum in luna iunie…

