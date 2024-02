China și Rusia sunt considerate mai puțin amenințatoare pentru populația occidentala decat in urma cu un an, in timp ce preocuparea publicului se indreapta catre alte riscuri: migrația in masa și islamul radical. Percepția riscurilor tradiționale de securitate a scazut din 2022, anul in care Rusia a invadat Ucraina, arata rezultatele sondajului Munich Security Index […] The post Suceala: Occidentul nu se mai simte amenințat de China și Rusia first appeared on Ziarul National .