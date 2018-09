Succes amical cu Cipru

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala U19 a Romaniei s-a impus astazi in amicalul disputat la Mogoșoaia cu reprezentativa similara a Ciprului, scor 2-1. "Tricolorii" s-au vazut conduși inca din minutul 11, dupa reușita lui Louka, dar Romania a revenit și s-a impus cu 2-1. Jovan Markovic și Valentin Mihaila, ambii fotbaliști la…

- Marian Dima Jucatori prahoveni si fotbalisti care apartin unor cluburi care-si desfasoara activitatea in Ploiesti – vezi cazul “Astra 2” este … reteta cu care reprezentativa Under 19 a Romaniei pregateste participarea la turneul de calificare la Campionatul European. Romania U19 va disputa o ”dubla”…

- Romania, doua amicale cu Cipru la U 19. Meciurile se vor disputa la Buftea, respectiv Mogoșoaia. Reprezentativa Under 19 a Romaniei va disputa o ”dubla” amicala in compania selecționatei similare a Ciprului in perioada 8-10 septembrie. Cele doua partide se vor disputa conform urmatorului program: 8…

- Marian Dima Prima etapa din seria a 3-a din Liga a III-a a adus victorii pentru toate cele trei candidate declarate la promovare! Scorul etapei l-a reusit Turiss Turnu Magurele, echipa „favorita” a fiului lui Liviu Dragnea devenind primul lider al seriei, dupa 7-0 cu Viitorul Domnesti, chiar in ziua…

- Preliminariile Campionatului European 2019 de volei masculin. Tricolorii joaca azi in Finlanda, in arena ”Helsinki Ice Hall” din Helsinki. ACTUALIZARE 22 august, ora 22.00. Naționala masculina de volei a Romaniei a invins in Finlanda cu 3-2 , iar o eventuala victorie in meciul-retur, de duminica, ii…

- U Cluj s-a impus pe teren propriu, 3-0 cu Energeticianul. "Dubla" lui Gavra și Giurgiu au adus victoria "șepcilor roșii" intr-un meci care s-a jucat in condiții penibile, pe un gazon distrus de festivalul Untold Avem stadioane, nu și terenuri! Dupa Arena Naționala (București), "Ion Oblemenco" (Craiova),…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit componenta seriilor pentru sezonul viitor al Ligii a III-a, in Prahova urmand a-si desfasura meciurile o singura echipa, „satelitul” Astrei, care va folosi terenurile din „9 Mai” – Ploiesti si Strejnic. FRF a „bulversat geografic” Seria a III-a, unde joaca Astra…

- • Doi campioni cu Tricolorul LMV Ploiesti – in lot Petre Apostol Astazi, la Craiova, echipa nationala masculina de volei a Romaniei incepe campania de calificare la turneul final al Campionatului European, programat anul viitor, in patru tari organizatoare – Belgia, Franta, Olanda, Slovenia. Reprezentativa…