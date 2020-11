Subrefectul de Timiș, infectat cu coronavirus Subrefectul de Timiș Mircea Bacala este infectat cu coronovirus. ”Am vut simptome ca la carte. M-am autoizolat și am decis sa fac testul. din pacate a ieșit pozitiv”, a declarat subprefectul de Timiș pentru PRESSALERT.ro. Acesta a susținut ca, acum, se simte mai bine și va fi tratat la domiciliu. Vom reveni cu amanunte. Articolul Subrefectul de Timiș, infectat cu coronavirus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

