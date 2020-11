Subprefectul Oana Oșanu a fost confirmată cu coronavirus Subprefectul de Maramureș, Oana-Mihaela Oșanu, a fost confirmata cu coronavirus. Aceasta este asimptomatica și spune ca va munci de acasa. ”Cu toate ca am respectat toate masurile impuse de autoritati, astazi am fost testata pozitiv cu noul Coronavirus. Pana la aceasta ora ma simt bine, dar voi ramane in izolare pentru urmatoarele doua saptamani. Voi ramane conectata la problemele judetului si voi continua sa muncesc de acasa. Vreau sa-i indemn pe maramureseni sa fie responsabili si le doresc tuturor multa sanatate!”, a transmis Oana-Mihaela Oșanu. ZiarMM The post Subprefectul Oana Oșanu a fost… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Maramureș situația epidemiologica se prezinta, conform datelor existente la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, astfel: – 4858 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; – 254 persoane confirmate in ultimele 24 de ore; – 1698 pacienți vindecați;…

- Conform informațiilor primite de la Grupul de Comunicare Strategica, in județul Maramureș in ultimele 24 de ore s-au descoperit 54 de imbolnaviri cu noul coronavirus. De la inceputul pandemiei in județul Maramureș s-au descoperit 4456 de perosane infectate cu COVID-19. Numarul deceselor cauzate de aceasta…

- Celebra gimnasta Larisa Iordache a anunțat in urma cu puțin timp ca a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus! Sportiva deja s-a izolat acasa, iar acum urmeaza tratamentul pentru a putea din nou sa-și reia activitațile!

- CJSU Maramureș a anunțat duminica, 18 octombrie, patru noi decese la persoane infectate cu coronavirus, dupa cum urmeaza: Deces nr. 141 Maramures, persoana feminina, categoria de varsta peste 80 de ani, a prezentat comorbiditați. Deces nr. 142 Maramures, persoana masculina, categoria de varsta peste…

- Mai multe persoane din județul Maramureș trebuie sa intre in carantina dupa ce zilele trecute au participat la Oradea la o nunta cu peste 350 de persoane. Masura carantinarii acestora vine dupa ce tocmai mireasa a fost confirmata cu coronavirus. ​Potrivit eBihoreanul.ro , nunta a fost a fiului fostului…

- Guvernul polonez a anuntat joi noi masuri menite sa limiteze epidemia de COVID-19, printre care reducerea orarului de functionare a barurilor si restaurantelor, predarea si munca de la distanta, informeaza Reuters, dpa si AFP. 'Astazi trebuie sa revenim la recomandarea de baza pe care…

- Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Vișeu de Sus a fost inregistrat, la data de 8 august, un dosar penal avand ca obiect savarșirea infracțiunii de ,,zadarnicirea combaterii bolilor”, prev.și ped.de art.352 alin.1 Cod penal. ”In fapt, in data de 8 august, organele de cercetare penala din cadrul…