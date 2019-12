Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri al doilea capat de acuzare impotriva lui Donald Trump, obstructionarea activitatii Congresului, din cauza refuzului sau de a participa la ancheta in vederea destituirii care il vizeaza, anunta AFP. Camera. aflata sub controlul democratilor, a adoptat acest…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au obtinut miercuri seara voturile necesare punerii sub acuzare a presedintelui american, Donald Trump, in cadrul unei proceduri de destituire putin intalnite, transmit agentiile internationale de presa. Pragul a fost depasit cand 216 alesi au aprobat capatul de…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca decizia democratilor din Camera Reprezentantilor de a avansa cu procedura de destituire lansata impotriva sa semnalizeaza faptul ca va deveni o chestiune de rutina ca viitorii presedinti ai Statelor Unite sa se confrunte cu

- Democratii, care controleaza Camera Reprezentantilor, este posibil sa respinga prezenta lui Hunter Biden si a avertizorului neidentificat la audierile ce vor incepe miercuri. Devin Nunes, republican din House Intelligence Committee, i-a inclus pe cei doi pe o lista de martori propusi pe care…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca "o majoritate infuriata" de votanti americani il va sustine in timpul anchetei pentru destituire declansata de democrati in Congresul SUA, relateaza Reuters. Intr-o arena plina ochi din Tupelo, Mississippi, Trump si-a exprimat pe larg nemultumirile,…

- Democratii care conduc ancheta in Camera Reprezentantilor i-au trimis miercuri o citatie pentru a-l audia cu privire la dosarul ucrainean, care se afla in centrul procedurii de destituire care il vizeaza pe Trump. "In pofida consemnului actual al Departamentului de Stat de a nu depune marturie,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP, preluata de Agerpres. "Ajung la concluzia ca ceea ce este pe…

