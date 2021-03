Statele Unite sunt in continuare "gata sa se intalneasca cu Iranul" pentru a salva acordul nuclear international, in pofida refuzului de a dialoga direct comunicat duminica de Teheran, a declarat luni purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, informeaza AFP.



"Am afirmat clar ca Statele Unite sunt gata sa se intalneasca cu Iranul pentru a discuta despre cum se poate realiza o revenire reciproca la respectarea" acordului, a declarat el reporterilor. Aceasta revenire "nu poate avea loc fara o discutie a detaliilor intre toate partile", a insistat Ned Price.



…