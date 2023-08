Stiri pe aceeasi tema

- Pana acum, aplicarea unei legi americane vechi de un an care interzice importul de bunuri fabricate in Xinjiang, China, s-a concentrat in principal pe panouri solare, rosii si imbracaminte din bumbac. Dar acum, componentele care pot include baterii litiu-ion, anvelope si materiile prime majore pentru…

- Bateriile pentru vehicule electrice si alte piese auto sunt cele mai recente produse supuse verificarilor in SUA, ca parte a efortului Washingtonului de a elimina legaturile SUA cu munca fortata, in lanturile de aprovizionare din China, potrivit unui document vazut de Reuters, statistici si surse, transmite…

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi, 10 august, ca cel mai mare rival al SUA, China, este o bomba cu ceas, invocand probleme de natura economica si o forta de munca imbatranita, transmite Agerpres . ”China este o bomba cu ceas in multe privinte”, a declarat Biden in timpul unei deplasari…

- Proprietarul Jaguar Land Rover a dezvaluit planurile de a construi o fabrica de baterii pentru mașini electrice in Marea Britanie. Compania afirma ca prin investiția de 4 miliarde de lire sterline va crea pana la 4.000 de noi locuri de munca directe și alte mii in lanțul de aprovizionare.Tata Motors…

- Decizia recenta a Chinei de a restrictiona exporturile a doua metale, galiu si germaniu, utilizate in semiconductori si vehicule electrice, ar trebui sa ridice semnale rosii pentru liderii europeni, deoarece demonstreaza dependenta excesiva a continentului de China si necesitatea de a construi un lant…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, va vizita Beijingul in perioada 6-9 iulie pentru a se intalni cu inalți oficiali chinezi. Despre aceasta a anunțat Trezoreria SUA. „Vizita secretarului Yellen urmeaza direcția președintelui [US Joe] Biden dupa intalnirea cu președintele chinez Xi Jinping in…

- ”Au discutat despre posibilitatea de a primi Tesla in Mongolia, pentru fabrica sa de baterii pentru vehicule electrice, valorificand disponibilitatea larga a tarii a elementelor de cupru si pamanturi rare, care sunt componente esentiale ale bateriilor masinilor electrice”, potrivit unui comunicat emis…