- O persoana a fost ucisa prin impuscare la Portland, in Oregon, in nord-vestul Statelor Unite, in timpul unor ciocniri intre manifestanti antirasisti si sustinatori ai lui Donald Trump, a anuntat politia locala, relateaza AFP.Portlandul a fost epicentrul unor manifestatii regulate impotriva…

- Relatiile Germaniei si ale Uniunii Europene cu Statele Unite nu se vor imbunatati automat in situatia in care presedintele american, Donald Trump, nu va obtine inca un mandat, afirma Heiko Maas, ministrul german de Externe, citat de Rheinische Post si de Politico.eu, potrivit MEDIAFAX."Cei…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca va consolida numarul agentilor federali la Chicago dupa o recrudescenta a violentelor in acest oras, al treilea ca marime in Statele Unite, in pofida opozitiei primarului democrat al metropolei, relateaza AFP. "Anunt o crestere accentuata a fortelor…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca agenți federali vor fi mobilizați în orașele care se confrunta cu infracțiuni violente, inclusiv în Chicago, Illinois și Albuquerque (New Mexico), relateaza Reuters. Vorbind la Casa Alba, Trump a dat vina pentru creșterea violențelor…

- Presedintele american Donald Trump a cerut marti ca la stabilirea cotei de reprezentare a fiecarui stat in Congres sa nu fie luati in calcul strainii care locuiesc ilegal in SUA, transmite AFP. Recensamantul efectuat in Statele Unite o data la zece ani include intreaga populatie de pe…

- Un ”mare salt” in Statele Unite ar putea permite infrangerea lui Donald Trump in noiembrie, considera fostul presedinte Barack Obama, care se angajeaza tot mai mult in favoarea fostului sau vicepresedinte, la o colectare online de fonduri la care Joe Biden a strans 11 milioane de dolari (9,7 milioane…

- Romanii care spera sa obțina vize de munca in Statele Unite trebuie sa mai aștepte. Donald Trump a decis sa prelungeasca suspendarea acordarii așa-numitelor "green cards" și a mai multor categorii de vize de munca.