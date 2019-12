Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor a SUA a votat vineri favorabil cele doua capete de acuzare impotriva presedintelui republican Donald Trump in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, informeaza Reuters.…

- In pofida disensiunilor dintre ei in ce priveste procedura de destituire lansata impotriva presedintelui Donald Trump, alesii americani au convenit marti asupra unui buget militar majorat si asupra crearii unei forte a spatiului, unul din proiectele la care tine liderul de la Casa Alba, relateaza AFP…

- Democratii au retinut marti doua capete de acuzare impotriva presedintelui republican Donald Trump in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, transmite AFP. Daca aceste capete de acuzare vor fi validate…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a cerut joi oficial Congresului sa redacteze actul de acuzare in cadrul procedurii de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump, transmit agentiile AFP si DPA. ''Cer astazi presedintelui (comisiei judiciare a Camerei…

- A doua faza a anchetei pentru destituire impotriva presedintelui american Donald Trump incepe miercuri in Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor, congresmenii urmand sa consulte public specialisti in legatura cu cadrul constitutional pentru pasii de urmat, relateaza DPA, citata de Agerpres.Comisia…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca ia in calcul "serios" sa depuna marturie in cadrul anchetei pentru destituirea sa care il vizeaza in Camera Reprezentantilor, dupa cum i-a cerut presedinta camerei inferioare a Congresului, democrata Nancy Pelosi, relateaza AFP si Reuters.…

- Camera Reprezentanților a aprobat, joi, rezoluția care ar duce la declanșarea formala a procedurilor de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump. Votul final asupra punerii sub acuzare ar putea avea loc pâna la sfârșitul anului, la capatul unui lung șir de audieri publice, televizate.…

- Furios și vizibil neliniștit, Donald Trump a comparat marți procedura de destituire care-l vizeaza drept un ”linșaj”, un cuvânt încarcat de înțeles în Statele Unite, în același moment în care ancheta Congresului ar putea sa avanseze într-o maniera…