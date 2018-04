Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters.



"Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump, la o adunare in orasul Washington din statul american Michigan.



"Va fi o intalnire foarte importanta, denuclearizarea Peninsulei Coreene", a adaugat liderul de la Casa Alba. AGERPRES/ (AS - autor: Vicentiu Purcarea, editor online: Adrian Dadarlat)