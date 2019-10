Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit cotidianului, informatorul fusese un responsabil de rang inalt al SI, insarcinat mai ales cu organizarea deplasarilor in Siria ale celui mai cautat om de pe planeta, supranumit 'fantoma'. In noaptea de sambata spre duminica, in cursul unei operatiuni a fortelor speciale americane la Barisha,…

- 25 de milioane de dolari, o parte din prada de razboi ingropata de liderul Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi si tovarasii sai in desertul al-Anbar, a fost descoperita de ciobanii irakieni, a povestit intr-un interviu acordat televiziunii Al Arabiya, unul dintre oamenii de incredere ai liderului…

- Abdullah Qardash, un cetațean irakian in varsta de 40 de ani, va fi noul lider al gruparii Stat Islamic, dupa ce Abu Bakr al-Baghdadi a fost vizat de o operatiune militara in Siria si a fost ucis, potrivit stirileprotv.Qardash este considerat strategul din spatele mai multor atentate revndicate…

- Abdullah Qardash, un cetațean irakian în vârsta de 40 de ani, va fi noul lider al gruparii Stat Islamic, dupa ce Abu Bakr al-Baghdadi a fost vizat de o operatiune militara în Siria si a fost ucis.Qardash este considerat strategul din spatele mai multor atentate revndicate de ISIS.…

- Irakul a ajutat Statele Unite sa ia urma liderului Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, ucis duminica intr-o operatiune militara americana in Siria, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Un ajutor irakian al lui al-Baghdadi a fost ucis in vestul Irakului, in urma cu cateva…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat duminica uciderea liderului gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi in cursul unei operatiuni militare americane in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. "Abu Bakr al-Baghdadi a murit", a declarat Trump intr-un discurs rostit…

- Abu Bakr al-Baghdadi, liderul Statului Islamic, organizația terorista care voia sa construiasca un califat global, a murit în Siria, dupa ce și-a detonat vesta cu explozibili pentru a nu fi prins de forțele speciale americane.

- Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune militara impotriva gruparii Stat Islamic din Siria.Alocutiunea prezidentiala va avea loc la ora locala 09:00 (13:00 GMT), a precizat purtatorul de cuvant intr-un scurt comunicat de presa, potrivit Agerpres"Tocmai…