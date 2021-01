Stiri pe aceeasi tema

- Congresul de la Washington a respins vineri, cu o larga majoritate, veto-ul presedintelui Donald Trump asupra bugetului apararii, transmit agentiile internationale de presa. Senatul, unde republicanii lui Trump detin majoritatea, a adoptat cu peste doua treimi din voturi - pragul necesar -…

- Un eminent om de stiinta iranian in domeniul nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, a fost asasinat vineri in apropiere de Teheran, au relatat media de stat iraniene, iar ulterior si Ministerul Apararii iranian a confirmat informatia, potrivit Reuters, EFE si AFP. Fakhrizadeh a decedat la spital,…

- Partidul Republican al presedintelui Donald Trump a obtinut un loc suplimentar miercuri in Senatul SUA, cu o victorie in Alaska, ceea ce il plaseaza la un vot diferenta de majoritatea in camera superioara a Congresului, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Candidatul Dan Sullivan a…

- Partidul Republican al presedintelui Donald Trump a obtinut un loc suplimentar miercuri in Senatul SUA, cu o victorie in Alaska, ceea ce il plaseaza la un vot diferenta de majoritatea in camera superioara a Congresului, relateaza AFP si Reuters. Candidatul Dan Sullivan…

- Echipa de campanie a presedintelui ales, Joe Biden, a cerut directoarei Serviciilor Generale ale Administratiei americane (GSA), Emily Murphy, sa aprobe o tranzitie oficiala, in pofida refuzului presedintelui in exercitiu Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale de la 3…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat, duminica, ca luni va fi declansata o greva la nivel national, dupa ce guvernul presedintelui Alexandr Lukasenko a raspuns in forta la protestele care cer demisia acestuia, transmite Reuters. Tihanovskaia ii daduse anterior un…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat, duminica, ca luni va fi declansata o greva la nivel national, dupa ce guvernul presedintelui Alexandr Lukasenko a raspuns în forta la protestele care cer demisia acestuia, transmite Reuters, preluat de News.ro. Tihanovskaia…

- Treisprezece barbati, sapte dintre ei avand legaturi cu o grupare de extrema dreapta intitulata Wolverine Watchmen, au fost arestati in Statele Unite sub acuzatia ca au conspirat pentru rapirea guvernatoarei din Michigan, Gretchen Whitmer, atacarea legislativului acestui stat si amenintarea fortelor…