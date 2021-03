Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump l-a criticat marti pe liderul republican din Senatul american, Mitch McConnell, si a cerut partidului sa ii intoarca spatele politicianului veteran care l-a acuzat public pe fostul presedinte ca este "responsabil" pentru asaltul asupra cladirii Capitoliului din 6 ianuarie, informeaza AFP.…

- A patra zi a celui de-al doilea proces de impeachment lansat in Senatul SUA impotriva fostului presedinte american Donald Trump a inceput vineri cu pledoariile avocatilor fostului lider de la Casa Alba, transmit AFP si dpa. Avocatul Michael van der Veen a argumentat ca nu a fost nimic gresit in discursul…

- Dupa doua zile de expunere implacabila a faptelor, presarata cu imagini socante, procurorii democrati i-au îndemnat joi pe senatori sa-l condamne pe Donald Trump pentru "incitare la insurectie" în cursul asaltului asupra Capitoliului american, afirmând ca sunt convinsi ca…

- Senatorii care participa la cel de-al doilea proces de impeachment al fostului președinte american Donald Trump au vazut noi inregisrari dramatice ale asaltului asupra Capitoliului SUA din ianuarie. Pe baza declarațiilor și mesajelor de pe Twitter ale lui Trump, democrații spun ca acesta a acționat…

- Senatul SUA a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump, sub acuzatia ca a incitat la violentele soldate cu morti de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, scrie agerpres . La un an dupa un prim proces de punere sub acuzare, Trump a facut astfel istorie ca primul președinte…

- Senatorii americani au votat marti cu 56 de voturi pentru si 44 impotriva pentru a continua procesul de destituire a fostului presedinte Donald Trump, transmite miercuri dpa.Sase republicani s-au alaturat democratilor pentru a afirma constitutionalitatea unui proces de punere sub acuzare a unui presedinte…

- Senatul SUA a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat la violentele soldate cu morti de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, relateaza Reuters si AFP. Procesul istoric al fostului presedinte republican a inceput intr-o ambianta…

- Seful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Alba in pofida unui "atac oribil" al sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie violenta fara precedent impotriva Congresului american", a postat…