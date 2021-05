Stiri pe aceeasi tema

- Tedros ar intenționa sa candideze pentru un al doilea mandat de cinci ani la conducerea OMS, scrie site-ul de informatii specializat in domeniul sanatatii, Stat News , citand un spropiat al acestuia, potrivit AFP și Reuters.OMS nu a confirmat insa, pana acum, aceasta informație, potrivit Agerpres, care…

- In centrul luptei mondiale impotriva COVID-19, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), etiopianul Tedros Adhanom Ghebreyesus ar intentiona sa candideze pentru realegerea sa, a informat luni site-ul de informatii specializat in domeniul sanatatii, Stat News, citat de AFP si Reuters.…

- Aceste declaratii vine dupa ce Biden a afirmat, miercuri, in timpul discursului susținut in Congres, ca va folosi "diplomatia ca o descurajare severa" pentru a limita ambitiile nucleare a Phenianului, relateaza HotNews.ro .La doua zile dupa aceasta declarație, Casa Alba a explicat ca presedintele american…

- Ajutat de o economie in revenire și de o campanie de vaccinare eficienta, care incepuse insa inainte ca el sa ajunga la Casa Alba, președintele democrat beneficiaza de o lunga perioada de miere, in relația cu electoratul american, arata un sondaj Reuters/Ipsos . Obstacolele mai mari abia urmeaza, unul…

- Deciziile anunțate joi ilustreaza inasprirea tonului Washingtonului in relația cu Moscova, dupa venirea la putere a președintelui Joe Biden, scrie Associated Press. Casa Alba a anunțat joi expulzarea a zece diplomați ruși și impunerea de noi sancțiuni impotriva Moscovei.Masurile sunt luate in semn de…

- Administratia americana a lui Joe Biden urmeaza sa restabileasca ajutoare destinate Palestinei, reduse puternic de catre Donald Trump, prin deblocarea unor fonduri in valoare de 150 de milioane de dolari (128 de milioane de euro), declara miercuri surse apropiate dosarului pentru Reuters. Ajotoarele…

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, s-a revoltat contra "nerusinarii" lui Moon Jae-in, pe care l-a prezentat drept "papagalul crescut de Statele Unite", la câteva zile dupa un discurs prudent al presedintelui sud-coreean despre situatia din peninsula, potrivit…

- Administrația Joe Biden ar fi încercat sa îl contacteze pe liderul Kim Jong Un din luna februarie, însa nu a primit niciun raspuns din partea guvernului de la Phenian, relateaza BBC News. Washingtonul a încercat sa stabileasca legatura cu dictatorul din Coreea de Nord,…