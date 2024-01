Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis sambata ca i-a reiterat presedintelui american Joe Biden pozitia sa cu privire la „suveranitatea palestiniana”, insistand asupra „pretentiei” de securitate, potrivit AFP. Cei doi lideri au vorbit la telefon vineri pentru prima data in aproape o luna.…

- Pakistanul a lansat rachete de represalii asupra Iranului vecin, la doua zile dupa ce un atac iranian a inflamat relațiile dintre cele doua state. Pakistanul a declarat ca atacurile sale au lovit „ascunzatori teroriste” din provincia vecina Sistan-o-Balochistan, potrivit BBC .Presa iraniana a relatat…

- Ministrul iranian de externe, Hossein Amir-Abdollahian, a declarat miercuri ca atacurile impotriva Israelului si intereselor acestuia din partea „Axei Rezistentei” se vor opri daca razboiul din Gaza se incheie, avertizand ca acest conflict ar putea accentua tensiunile in Orientul Mijlociu, informeaza…

- Secretarul american al Apararii Lloyd Austin, 70 de ani, a fost externat, luni, 15 ianuarie, din spital, dupa doua saptamani in care a fost ingrijit in urma unor complicatii dupa o interventie chirurgicala de cancer de prostata, pe care a tinut-o secreta timp de mai multe saptamani fata de comandamentul…

- "UKTMO a primit informatii despre un incident la aproximativ 50 de mile marine vest de Hodeida (port yemenit) care implica prezenta dronelor. Au intervenit fortele coalitiei. Nu au fost raniti sau pagube", a indicat agentia britanica pe X, recomandand navelor sa calatoreasca "cu prudenta" in Marea Rosie.De…

- "UKTMO a primit informatii despre un incident la aproximativ 50 de mile marine vest de Hodeida (port yemenit) care implica prezenta dronelor. Au intervenit fortele coalitiei. Nu au fost raniti sau pagube", a indicat agentia britanica pe X, recomandand navelor sa calatoreasca "cu prudenta" in Marea Rosie.De…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni, 13 noiembrie, ca cel mai mare spital din Gaza "trebuie sa fie protejat" și a cerut "o acțiune mai puțin intruziva" din partea forțelor israeliene, relateaza The Guardian și Sky News.Sute de pacienți, inclusiv zeci de bebeluși, sunt in continuare blocați…

- „Se intampla acum: Mii de pușcași marini americani tocmai au aterizat in Israel, al treilea razboi mondial, ALERTA MAXIMA", se arata in postarile care impartașesc videoclipul pe platforma de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter.Capturi de ecran din videoclip au fost, de asemenea,…