Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți angajați ONU care se ocupau de refugiații palestinieni sunt anchetați fiind suspecți ca au fost implicați in atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie, transmit Reuters și CNN. Citește și: Cunoscutul medic Horia Cioflan a murit la 57 de ani. Mama sa, tot medic, a decedat in ziua inmormantarii…

- Mai mulți angajați ONU care se ocupau de refugiații palestinieni sunt anchetați fiind suspecți ca au fost implicați in atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie, transmit Reuters și CNN. Este vorba de Agenția Națiunilor Unite pentru refugiații palestinieni (UNRWA) care a anunțat, vineri, ca a deschis…

- Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a anuntat, vineri, ca a deschis o ancheta in cazul mai multor angajati suspectati de implicare in atacurile din 7 octombrie din Israel comise de Hamas si a precizat ca a intrerupt colaborarea cu acesti membri ai personalului, relateaza…

- Atacul brutal al Hamas asupra Israelului a provocat ceea ce este, fara indoiala, cea mai grava problema la adresa strategiei Statelor Unite in Orientul Mijlociu de la revoltele și razboaiele civile care au zguduit lumea araba incepand cu 2011. Modul in care Joe Biden și administrația sa vor gestiona…

- Armata israeliana a anunțat miercuri ca a distrus 130 de tuneluri Hamas din Fașia Gaza de cand și-a inceput operațiunile terestre. Potrivit forțelor israeliene, odata cu extinderea operațiunii terestre din Fașia Gaza, „luptatorii zadarnicesc infrastructura terorista a Hamas”. Forțele terestre ale Israelului…

- Relația dintre Israel și Indonezia este tensionata din cauza unui spital din Gaza, inființat de indonezieni, despre care israelienii susțin ca este folosit ca refugiu de luptatorii Hamas. Indonezienii resping acuzațiile, potrivit Reuters.Ministerul indonezian de Externe a declarat marți ca scopul…

- Sute de tineri care participau la un festival de muzica in desert au fost ucisi cu sange rece pe 7 octombrie, sute de copii si batrani si-au pierdut viata in atacurile Hamas, ori au fost luati ostatici din kibbutzurile in care traiau linistiti.

- In primul sau discurs dupa atacurile din 7 octombrie, secretarul general al Hezbollah, Hassan Nasrallah, a laudat operațiunea Hamas, pe care a catalogat-o drept glorioasa. Atacul terorist a scos la iveala „fragilitatea, slabiciunea totala a Israelului… este mai fragil decat o panza de paianjen”, a spus…