- Senatorul socialist Bernie Sanders si-a declarat marti seara ''increderea absoluta'' in victoria sa finala in alegerile primare democrate, in pofida primelor rezultate de la ''Super Tuesday'' care dau castig de cauza rivalului sau Joe Biden, relateaza AFP preluat de agerpres. "Va spun cu incredere…

- Dupa trei rezultate dezamagitoare in statele precedente, in Carolina de Sud Biden a promis ca va fi, la final, democratul care il va infrunta pe republicanul Ronald Trump la alegerile prezidentiale din noiembrie. Insa cursa pentru investitura democrata este lunga si se va accelera, marti, cand va fi…

- Senatorul independent de Vermont, Bernie Sanders a castigat sambata alegerile interne ale Partidului Democrat in statul Nevada, consolidandu-si pozitia de favorit in cursa pentru a deveni candidatul la presedintie.

- Senatorul socialist Bernie Sanders a luat un avans semnificativ in cursa pentru investitura democrata, devansandu-i pe fostul vicepresedinte Joe Biden si pe miliardarul Michael Bloomberg, conform unui sondaj de opinie national publicat miercuri, relateaza AFP.Impulsionat de performantele sale…

- Senatorul socialist Bernie Sanders se situeaza pe primul loc in cursa pentru investitura democrata, devansandu-i pe fostul vicepreședinte Joe Biden și miliardarul Michael Bloomberg, arata un sondaj național publicat miercuri și citat de AFP.

- Senatorul socialist Bernie Sanders a luat un avans semnificativ in cursa pentru investitura democrata, devansandu-i pe fostul vicepresedinte Joe Biden si pe miliardarul Michael Bloomberg, conform unui sondaj de opinie national publicat miercuri, relateaza AFP. Impulsionat de performantele sale in alegerile…

- Senatorul de stanga Bernie Sanders si-a proclamat marti victoria in alegerile primare democrate din statul american New Hampshire, castigand la limita in fata candidatului plasat pe pozitia a doua, moderatul Pete Buttigieg, un fost primar, in timp ce ex-vicepresedintele Joe Biden a suferit o infrangere…

- Surpriza de proporți in alegerile primare democrate din Iowa, dupa ce Pete Buttigieg a obtinut un avantaj devansandu-l pe senatorul Bernie Sanders, potrivit unor rezultate partiale si impunandu-se drept un candidat de neocolit in cursa catre fotoliul de la Casa Alba, relateaza AFP potrivit news.ro.Cealalta…