Stiri pe aceeasi tema

- Unui elan din statul american Colorado i-a fost indepartata o anvelopa pe care o avea blocata la gat de cel putin doi ani, au anuntat reprezentantii unui parc natural. Elanul a trebuit momit si tranchilizat astfel incat specialistii sa poata incepe operatiunea, a patra incercare din ultimele saptamani,…

- Unui elan din statul american Colorado i-a fost indepartata o anvelopa pe care o avea blocata la gat de cel putin doi ani, au anuntat luni reprezentantii unui parc natural. Elanul, care are circa patru ani si jumatate si cantareste peste 270 de kilograme, a trebuit momit si tranchilizat astfel incat…

- Pompierii din Aiud au avut parte, astazi, de o misiune inedita, aceștia salvand o pisica blocata intr-un brad. Detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat, in cursul zilei de luni, 27 septembrie 2021, sa intervina pentru salvarea unei pisici, in municipiul Aiud. La ajungerea forțelor de intervenție,…

- Pompierii din cadrul ISU Arges au avut parte in dimineata zilei de joi 26 august de doua operatiuni neobisnuite de salvare. In ambele cazuri, a fost vorba de salvarea unor pisici ramase blocate sub usa unui bloc la Pitesti si intr-un zid la Topoloveni.

- Salvatorii valceni au intervenit de urgența, miercuri dupa-amiaza, in ajutorul victimelor unui accident rutier in care au fost implicate patru autovehicule, doua dintre ele fiind mașini mici. Alerta s-a dat ca urmare a unui eveniment rutier ce a avut loc pe DN7. Mai multe persoane au fost ranite in…

- Un incendiu puternic a cuprins, vineri dimineata, trei case din municipiul Buzau. Mai multe persoane s-au autoevacuat, in timp ce una a fost surprinsa de foc in interior, dar a fost salvata la timp de pompieri, transmite news.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, George Cretu,…

- Un accident rutier a avut loc la ieșirea din Ilișua. In urma impactului dintre autoturisme, o persoana- a ramas blocata. Un apel la 112 anunța un accident rutier la ieșirea din Ilișua. Au fost alocate echipaje ale IPJ BN, ISU BN și SAJ BN. In urma impactului puternic dintre autoturisme, o persoana a…

- Magistrala Bucuresti - Constanta este blocata la intrare in statia CF Fetesti, pe ambele sensuri de circulatie, din cauza deraierii a cinci vagoane din compunerea unui tren de marfa, care apartine operatorului Rofersped.