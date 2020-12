Stiri pe aceeasi tema

- In Germania, standurile in aer liber care vand vin fiert s-au inmultit, in conditiile in care majoritatea targurilor de Craciun sunt inchise din cauza pandemiei de COVID-19. Proprietarii de baruri si restaurante incearca sa creeze o atmosfera festiva si sa castige niste bani in timpul carantinei, transmite…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a prezentat luni decoratiunile de Craciun de anul acesta de la Casa Alba, relateaza Xinhua, potrivit AGERPRES. Presedintele Donald Trump a publicat pe Twitter o inregistrare video in care sotia face un tur virtual al decoratiunilor traditionale,…

- Presedintele american Donald Trump l-a gratiat, miercuri, pe fostul sau consilier pentru securitate nationala Michael Flynn, care a recunoscut ca a mintit FBI in timpul investigatiei referitoare la implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite Reuters preluat de news.ro ”Este…

- Prim-ministrul sloven Janez Jansa este primul sef de guvern din Uniunea Europeana care l-a felicitat pe Donald Trump pentru victoria clamata de acesta la alegerile prezidentiale din SUA, transmit APA si Reuters. 'Este destul de clar ca poporul american i-a ales pe @realDonaldTrump @Mike_Pence pentru…

- Presedintele Donald Trump a declarat miercuri ca ar dori sa retraga toti soldatii americani din Afganistan pana la Craciun, adica mai repede decat prevede acordul dintre Statele Unite si talibani, transmite AFP. "Ar trebui sa-i aducem acasa pana la Craciun pe putinii nostri barbati si…

- Presedintele american Donald Trump, care este tratat pentru COVID-19 intr-un spital militar, a declarat sambata ca se simtea rau cand a ajuns la spital, dar acum se simte mult mai bine, informeaza duminica Reuters. "Am venit aici, nu eram prea bine", a declarat liderul american in varsta de 74 de ani…

- Presedintele american Donald Trump, care este tratat pentru COVID 19 intr un spital militar, a declarat sambata ca se simtea rau cand a ajuns la spital, dar acum se simte mult mai bine, informeaza duminica Reuters.Am venit aici, nu eram prea bine, a declarat liderul american in varsta de 74 de ani intr…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat sambata ca va numi foarte curand un nou judecator la Curtea Suprema a SUA, pe locul ramas vacant dupa decesul magistratei liberale Ruth Bader Ginsburg, transmite Reuters. 'Am ajuns in aceasta functie de putere si importanta pentru…