Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Mike Pence și alți senatori republicani și democrați au fost la un pas de a se intalni cu mulțimea furioasa care a patruns in Capitoliu in ziua de 6 ianuarie, arata o serie de imagini inedite. Democrații il acuza pe Donald Trump ca a fost ”incitatorul șef” al unei insurecții violente,…

- Agentii Biroului Federal de Investigatii (FBI) nu au recuperat laptopul sefei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, de la femeia din Harrisburg acuzata ca a jucat un rol in furtul echipamentului respectiv in timpul asaltului asupra Capitoliului, din 6 ianuarie, transmite miercuri dpa. Anuntul a fost…

- Camera Reprezentanților a transmis luni seara Senatului american actul de acuzare impotriva lui Donald Trump, marcand deschiderea oficiala a procesului istoric al fostului presedinte pentru „incitare la insurectie”, scrie hotnews . Este pentru prima oara cand Senatul judeca un președinte care și-a incheiat…

- Parlamentarii democrati desemnati "procurori" in procedura de destituire a lui Donald Trump au transmis formal luni seara Senatului american actul sau de acuzare, marcand deschiderea oficiala a procesului istoric al fostului presedinte pentru "incitare la insurectie", noteaza AFP. Intr-o tacere solemna,…

- Autoritatile federale americane au arestat o femeie din Pennsylvania care ar fi incercat sa fure laptopul sau un hard drive din biroul sefei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, in timpul asaltului asupra Capitoliului din 6 ianuarie, au relatat media americane, citate marti de Reuters. …

- Eduard Florea, romanul arestat in SUA in legatura cu violentele de saptamana trecuta de la sediul Congresului american, a fost prins cu ajutorul retelei sociale conservatoare Parler, care colaboreaza cu FBI in cadrul anchetei Departamentului de Justitie american, potrivit Hotnews care citeaza Business…

- "Nimeni nu este mai presus de lege", a afirmat miercuri seara presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dupa punerea sub acuzare a lui Donald Trump pentru "incitare la insurectie" asupra Capitoliului la 6 ianuarie, noteaza AFP. President Trump has proven he…

- Pupitrul președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a reaparut miercuri la Capitoliu, dupa ce fusese furat în urma cu o saptamâna, în cursul asaltului violent al susținatorilor președintelui Donald Trump asupra sediului Congresului american, relateaza AFP.Imaginea unuia…