Diferente serioase intre Statele Unite si Iran cu privire la modul in care ar putea fi reluata respectarea acordului nuclear international din 2015 persista in pofida faptului ca au facute unele progrese in ultimele discutii indirecte de la Viena, a declarat miercuri un inalt oficial american, transmite Reuters. Este probabil ca discutiile sa necesite mai multe runde, rezultatul lor continua sa fie incert si nu sunt aproape de incheiere, a declarat reporterilor oficialul de rang inalt al Departamentului de Stat al SUA intr-o conferinta telefonica. Principalele diferente se refera la sanctiunile…