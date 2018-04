SUA, Marea Britanie şi Franţa au atacat Siria. Reacţia NATO VIDEO "O operatiune comuna cu Franta si Marea Britanie este in curs", a anuntat intr-un discurs presedintele SUA Donald Trump. "Suntem pregatiti sa sustinem acest tip de taspuns pana cand regimul sirian va inceta sa utilizeaze agenti chimici interzisi", a adaugat Trump. Loviturile vor viza "tinte asociate facilitati privind armele chimice" ale regimului sirian, a spus Trump, adauhand ca se doreste descurajarea producerii si utilizarii armelor chimice. "Acestea nu sunt actiunile unui om, sunt crimele unui monstru" a spus el, referindu-se la presedintele sirian Bashar al-Assad. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei impotriva Siriei dupa un presupus atac cu gaz toxic asupra civililor, informeaza…

- Premierul Theresa May a convocat o ședința de urgența a cabinetului pentru a discuta poziția Marii Britanii in legatura cu presupusul atac chimic din Siria. Primul ministru a lasat sa se ințeleaga ca Anglia ar fi dispusa sa participe la o acțiune militara. Theresa May a convocat o ședința de urgența…

- "Primul lucru la care trebuie sa ne uitam este de ce mai sunt folosite arme chimice in conditiile in care Rusia a fost garantul retragerii tuturor armelor chimice. Si astfel, in colaborare cu aliatii si partenerii nostri, din NATO si pana in Qatar si oriunde in lume, vom solutiona aceasta chestiune",…

- Numarul total al civililor, majoritatea copii, care au fost evacuati de la inceputul operatiunii umanitare in enclava siriana Ghouta Orientala, din apropierea capitalei Damasc, a ajuns la 79.702, a anuntat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Ministerul a precizat intr-un…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat , in carul masurilor de raspuns fata de otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii , ca Londra suspenda toate relatiile bilaterale la nivel inalt cu Rusia. In plus, 23 de diplmati rusi vor fi expulzati.

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Rusia, aliata a regimului sirian al presedintelui Bashar al-Assad, poarta ''responsabilitatea'' pentru atacurile chimice in Siria, a declarat marti la Paris secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, citat de AFP. ''Chiar ieri, peste 20 de civili, in majoritate copii,…