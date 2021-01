Stiri pe aceeasi tema

- Discursul de joi al președintelui american Donald Trump în care și-a recunoscut înfrângerea și a promis o tranziție „ordonata și liniștita” a puterii a provocat furie și teorii ale conspirației în rândul celor mai înfocați susținatori ai sai, relateaza…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane. Anunțul a venit la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor,…

- Susținatorii lui Donald Trump au reușit sa depașeasca gardurile de protecție și sa sparga baricadele și au patruns in cladirea Capitoliului. Camerele aflate in dezbaterea obiecției asupra electorilor din Arizona au luat o pauza pe timpul haosului, inainte de a reveni in plen.

- Camera Reprezentantilor si Senatul se reunesc, miercuri, pentru a certifica rezulatelele alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, castigate de democratul Joe Biden, procedura care este de obicei o simpla formalitate. Insa Donald Trump inca nu si-a recunoscut infrangerea, iar mai multi congresamani…

- Senatul american a respins, vineri, vetoul presedintelui in exercitiu Donald Trump cu privire la proiectul Legii de Autorizare a Apararii Nationale, in valoare de 741 de miliarde de dolari, relateaza nbcnews.com, precizand sa este primul astfel de esec din mandatul liderului actual de la Casa Alba.

